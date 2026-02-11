Bit Calabria 2026 Occhiuto e Calabrese inaugurano stand e palinsesto delle tre giornate

Questa mattina a Lamezia Terme è stato inaugurato ufficialmente l’evento Bit Calabria 2026. Occhiuto e Calabrese hanno aperto lo stand della Regione, dando il via a tre giornate intense di incontri e presentazioni. La prima giornata si è concentrata sulla comunità, le imprese e le istituzioni, che hanno condiviso le proprie esperienze e raccontato il valore del territorio calabrese. La manifestazione punta a mettere in luce le ricchezze della regione e a coinvolgere tutti i protagonisti del settore turistico.

La prima giornata della Bit 2026, nello stand della Regione, all'interno del format "Diamo Voce alla Calabria", ha coinvolto comunità, imprese e istituzioni, chiamate a condividere punti di vista profondamente radicati nelle esperienze vissute e nella capacità di raccontare il valore del territorio.

