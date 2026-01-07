Occhiuto annuncia 10 cose belle per il 2026 in Calabria e rilancia ed è solo l' inizio

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha presentato un elenco di dieci iniziative considerate punti di sviluppo per il 2026, accompagnato dall’augurio che siano solo il primo passo di un percorso più ampio. Attraverso un post sui social, Occhiuto ha condiviso gli obiettivi prioritari per l’anno appena iniziato, evidenziando l’impegno della regione nel promuovere progetti concreti e sostenibili per il futuro.

