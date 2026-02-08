Mercoledi alle 14:30, Taormina partecipa alla BIT di Milano con un incontro dedicato al turismo culturale. L’evento si svolge allo stand della Regione Sicilia e coinvolge il pubblico interessato a scoprire come la cultura possa trainare il turismo in Sicilia. Antonella Ferrara, ideatrice del Taormina International Book Festival, sarà presente per approfondire il tema.

Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara, sarà protagonista mercoledì 11 febbraio alle ore 14:30 alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, presso lo stand della Regione Sicilia, con un incontro dedicato al ruolo strategico del turismo culturale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Taormina International Book Festival

Questa mattina è stato presentato lo stand della Regione Abruzzo alla fiera del turismo Bit di Milano.

A Milano, dal 10 al 12 febbraio, torna il BIT, uno degli eventi più attesi nel settore del turismo in Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Taormina International Book Festival

Argomenti discussi: Taobuk alla BIT di Milano: cultura e turismo al centro del dibattito.

Taobuk, a Taormina 200 ospiti internazionali al book festivalCi saranno oltre duecento ospiti internazionali, scrittori come Peter Cameron, Susanna Tamaro e Joe R Lansdale ma anche economisti, artisti, intellettuali, scienziati e politici alla quindicesima ... ansa.it

Taobuk 2025, il tema è Confini: dal 18 al 22 giugno a Taormina la XV edizione del festivalÈ sul tema dei confini che si svilupperà dal 18 al 22 giugno la quindicesima edizione di Taobuk-Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Sul concept prescelto - da ... ilmessaggero.it

Taobuk nasce da un legame profondo con il suo territorio. Da Taormina, crocevia di culture, storie e visioni, il festival costruisce un dialogo continuo tra letteratura, arti e pensiero contemporaneo. Anche quest’anno portiamo questo racconto alla Borsa Internazi facebook