Bimbi sporchi legati alle sedie presi a schiaffi e lasciati al buio | sequestrato l' asilo degli orrori

Questa mattina la polizia ha sequestrato un asilo nella periferia di Milano dopo aver scoperto condizioni terribili. I bambini venivano tenuti sporchi, legati alle sedie e picchiati con schiaffi, mentre restavano al buio. Le educatrici, invece di occuparsi di loro, li prendevano a forza, trascinavano per terra e li minacciavano. La situazione è stata immediatamente sotto inchiesta.

Bambini maltrattati e spostati con forza, trascinati per terra e minacciati dalle educatrici, che invece avrebbero dovuto prendersi cura di loro. Diversi episodi di violenza che hanno spinto le autorità a porre i sigilli a un asilo privato di Verona, posto sotto sequestro per interrompere i.🔗 Leggi su Today.it

Una svolta nel caso dell’asilo nido sequestrato, con cinque maestre sospese e i bambini ancora sotto shock.

Questa mattina i Carabinieri sono entrati in un asilo di Benevento dopo aver ricevuto una segnalazione sulla possibile presenza di maltrattamenti.

