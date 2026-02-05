Bimbi picchiati e legati alle sedie all’asilo nido | orrore in Italia

La procura di Benevento ha disposto l’arresto di cinque maestre di un asilo nido dopo aver scoperto gravi maltrattamenti sui bambini. Secondo le indagini, i piccoli sarebbero stati picchiati e legati alle sedie. La vicenda ha scioccato genitori e comunità, che ora chiedono risposte e maggiore tutela per i più piccoli.

Un presunto caso di gravi maltrattamenti su bambini è emerso a Benevento, dove la Procura della Repubblica di Benevento, insieme ai Carabinieri del comando provinciale, ha disposto una misura cautelare nei confronti di cinque maestre di un asilo nido. Per loro è stato eseguito il divieto di dimora nel comune, nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti aggravati ai danni di minori. L'inchiesta ha preso avvio dalla segnalazione del rappresentante di una cooperativa, che aveva raccolto il racconto di una giovane impegnata nel Servizio Civile all'interno della struttura, gestita da una congregazione religiosa.

