L’ospedale Bufalini riceve una donazione importante dall’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’. Sono arrivati una bilancia pediatrica con carrello e una bilancia digitale a colonna, strumenti utili per monitorare meglio i bambini in reparto. La donazione aiuta il personale a lavorare con più precisione e facilità, offrendo un servizio più efficiente ai piccoli pazienti.

L’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ ha donato al reparto di Pediatria dell’ ospedale Bufalini una bilancia pediatrica con carrello e una bilancia digitale a colonna. La donazione è stata resa possibile grazie alla famiglia di Daniela Bolognesi, che ha scelto di devolvere all’associazione la somma raccolta in occasione delle esequie di Daniela, consentendo così l’acquisto di beni e attrezzature utili al reparto. Sono stati inoltre consegnati ai bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale alcuni completini in lana realizzati a mano dalle ‘magline’ di Uncinetto e Caffè. A sostegno di questa attività, l’associazione ha anche donato una grande quantità di lana, che verrà utilizzata dalle magline per realizzare ulteriori completini destinati al reparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilance pediatriche e completini di lana per i bimbi di Pediatria

Approfondimenti su Pediatria Bufalini

Ieri a Cesena, l’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ ha consegnato due bilance al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini.

Un gesto di solidarietà ha coinvolto il reparto di Pediatria dell’ospediano Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove sono stati donati cappellini di lana ai piccoli pazienti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pediatria Bufalini

Argomenti discussi: Bilance pediatriche e completini di lana per i bimbi di Pediatria.