Bilance ma anche completini in lana realizzati a mano dalle magline per la Pediatria del Bufalini

Ieri a Cesena, l’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ ha consegnato due bilance al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini. Oltre alle bilance, sono stati donati anche dei completini in lana fatti a mano dalle “magline”. La donazione mira a migliorare l’attrezzatura del reparto, che accoglie quotidianamente tanti bambini e le loro famiglie.

Sono stati inoltre consegnati ai bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale alcuni completini in lana realizzati a mano dalle “magline” di Uncinetto e Caffè Ieri l’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Cesena una bilancia pediatrica con carrello e una bilancia digitale a colonna. La donazione è stata resa possibile grazie alla famiglia di Daniela Bolognesi, che ha scelto di devolvere all’associazione la somma raccolta in occasione delle esequie di Daniela, consentendo così l’acquisto di beni e attrezzature utili al reparto. Nel corso della stessa giornata sono stati inoltre consegnati ai bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale alcuni completini in lana realizzati a mano dalle “magline” di Uncinetto e Caffè.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

