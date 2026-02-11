Biella intossicazione da CO | giovane in camera iperbarica madre soccorsa Indagini in corso sulle cause

Questa notte a Biella, una madre e sua figlia sono state trovate svenute in casa a causa di una forte intossicazione da monossido di carbonio. La giovane è stata subito portata in camera iperbarica, mentre la madre è stata soccorsa dai soccorritori e ora si trova in ospedale. Le indagini per capire cosa abbia causato il rilascio del gas nocivo sono ancora in corso.

Una madre e una figlia sono state soccorse nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2026 a Biella, in via Santuario di Oropa, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La giovane è stata trasportata in codice rosso e ha ricevuto cure in camera iperbarica. Le cause dell’intossicazione sono attualmente al vaglio delle autorità. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e le squadre del 118, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute rapidamente nell’abitazione situata in una delle zone più tranquille di Biella. L’intervento ha richiesto un’azione tempestiva per garantire la sicurezza delle due donne, immediatamente trasportate in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Biella Intossicazione

Quattro persone sono finite in rianimazione all’ospedale di Zingonia, dopo aver respirato monossido di carbonio nella notte tra domenica e lunedì a Vidalengo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Biella Intossicazione

