Vidalengo intossicazione da monossido | quattro persone in camera iperbarica

Quattro persone sono finite in rianimazione all’ospedale di Zingonia, dopo aver respirato monossido di carbonio nella notte tra domenica e lunedì a Vidalengo. Le vittime, tutte della stessa famiglia, sono state portate in pronto soccorso e poi trasferite in camera iperbarica per cercare di salvarle. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Vidalengo. Sono in tutto 4 le persone che, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio, hanno subìto un’ intossicazione da monossido di carbonio per poi essere sottoposte a trattamento d’emergenza in camera iperbarica all’Habilita Istituto Clinico di Zingonia. Secondo quanto ricostruito, la causa dell’intossicazione sarebbe riconducibile alla presenza di un braciere collocato nel corridoio dell’abitazione. I pazienti coinvolti sono F. E. M. F. F., nato il 1 giugno 2013, F. M. F. F., nato il 27 ottobre 1987, F. E. M. F. F., nato il 25 gennaio 2015, e H. N. M. S. S., nata il 15 giugno 1991. Dopo l’allarme ai soccorsi, tre persone sono state trasportate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e una all’ospedale di Treviglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

