In camera iperbarica dopo l’intossicazione | in buone condizioni madre e i due figli

LECCE - Si trovano nel reparto di Pediatria del “Vito Fazzi” di Lecce, in buone condizioni cliniche, la giovane madre e i suoi due figli piccoli, di sei mesi e di due anni e mezzo, rimasti vittime nella notte tra domenica e lunedì, di una seria intossicazione da monossido di carbonio. Come loro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - In camera iperbarica dopo l’intossicazione: in buone condizioni madre e i due figli

Altre letture consigliate

Ecco la nostra Zara Pronta per la camera iperbarica - facebook.com Vai su Facebook

Gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica, avevano portato il barbecue in casa per riscaldare l’ambiente - Sei giovani intossicati dal monossido a Fabbrico dopo un barbecue in casa: intervento rapido dei soccorsi, nessuno in pericolo di vita. Si legge su blitzquotidiano.it

Portano barbecue in casa per riscaldarsi, 6 giovani ricoverati in camera iperbarica per le esalazioni - È accaduto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre in provincia di Reggio Emilia dove le esalazioni di monossido di carbonio stavano trasformando ... fanpage.it scrive