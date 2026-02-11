Questa mattina a Bibbiena è stato svelato il programma del Carnevale storico 2026. Durante la presentazione, sono stati annunciati i protagonisti dell’evento, che si svolgerà tra poche settimane. La città si prepara a vivere giorni di festa e tradizione, con sfilate e spettacoli in programma.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Presentata prima del Consiglio comunale del 10 febbraio l’edizione 2026 del Carnevale storico di Bibbiena ed i suoi protagonisti. Se Elena Lippi è stata confermata nel ruolo della bella popolana Bartolomea, per l’impegno e la passione con cui ha dato vita alla protagonista dell’evento bibbienese, ad accompagnarla nei panni del fidanzato Cecco stavolta è Francesco Borghi, classe 2002, che vive da sempre nel Fondaccio. Laureato, Francesco frequenta la magistrale in Finance and Risk Management all’Università di Firenze. Tra le sue passioni vi è lo sport: “andare in bicicletta o a camminare, a volte fare una partita a calcetto con gli amici di Firenze”, adora anche stare con gli amici giocando a biliardo, a giochi da tavolo o ai videogiochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bibbiena, presentato il programma del Carnevale storico e i suoi protagonisti

Approfondimenti su Bibbiena Carnevale

La prossima settimana Bibbiena si prepara a ospitare il Carnevale storico, in programma il 14, 15 e 17 febbraio.

Questa mattina è stata presentata ufficialmente l'edizione 2026 del Carnevale storico di Bibbiena.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bibbiena Carnevale

Argomenti discussi: Bibbiena, presentato il programma del Carnevale storico e i suoi protagonisti; Bibbiena, un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate conferme.

Carnevale storico di Bibbiena: ecco come sarà l'edizione 2026È stata presentata, prima del Consiglio comunale di martedì 10 febbraio, l’edizione 2026 del Carnevale storico di Bibbiena e i suoi protagonisti. Se Elena Lippi è stata confermata nel ruolo della bell ... arezzonotizie.it

Bibbiena, un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate confermeArezzo, 1 febbraio 2026 – Cresce l’attesa per la prossima edizione del Carnevale storic o, in programma il 14, 15 e 17 febbraio 202 a Bibbiena. Tra novità e inaspettate conferme, il programma completo ... lanazione.it

Bibbiena, presentato il programma del Carnevale storico - facebook.com facebook