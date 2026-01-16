Partenariato servizi energetici respinta l’istanza cautelare di Getec | il Comune può proseguire nell’iter
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto l’istanza cautelare di Getec Italia, consentendo al Comune di proseguire l’iter del partenariato per servizi energetici. Questa decisione permette di mantenere il percorso amministrativo senza interruzioni, garantendo continuità nel procedimento in corso e rispettando le procedure previste dalla normativa vigente.
«Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – sezione staccata di Parma – ha respinto l’istanza cautelare presentata da Getec Italia S.p.A. nell’ambito del contenzioso relativo alla procedura di partenariato pubblico-privato per l’affidamento del servizio integrato di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
