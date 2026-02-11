Le gare di oggi | SuperG | Franzoni sesto Paris perde uno sci e cade Biathlon femminile 15 km | Wierer finisce quinta
Oggi le gare di sci e biathlon si sono concluse senza grandi sorprese per l’Italia. Nel SuperG, Franzoni ha chiuso al sesto posto, mentre Paris ha perso uno sci e è caduta. Nel biathlon femminile sui 15 km, Wierer ha conquistato un quinto posto, ma le altre azzurre non sono riuscite a fare meglio. La giornata ha mostrato ancora una volta le difficoltà del nostro team in queste discipline.
Nonostante un errore al secondo poligono, rifila oltre un minuto a tutte e, aspettando la connazionale Jeanmonnot, si candida per l'oro. Wierer staccata di 1'33"09 Con un errore arrivaq alle s0palle di Hristova e Voigt, che non ne hanno commessi Anche Voigt scavalca Wierer, 5ª al riferimento del poligono. 52 i secondi di vantaggio su Hristova e 1'03" su Voigt (0 errori), 1'10" su Wierer(1 errore) La bulgara, zero errori, è il primo tempo di riferimento credibile. Wierer intanto esce indenne al terzo poligono ed è podio virtuale. Sono finora transitate 47 tlte sulle 90 in gara. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Le gare di oggi | SuperG, delusione Italia: Franzoni sesto, Paris perde uno sci e cade. In corso la 15 km di biathlon femminile
