LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | doppietta Francia sorpresa Hristova Wierer paga un errore affonda Vittozzi

La gara femminile di biathlon alle Olimpiadi si conclude con una doppietta francese, mentre la sorpresa arriva dalla bulgara Hristova. Wierer commette un errore e perde terreno, Vittozzi invece fatica e resta indietro. La finale vede Julia Simon trionfare con un tempo di 41:15, lasciando le altre dietro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.32 La classifica finale: 1 Julia Simon – Francia – 41:15.6 2 Lou Jeanmonnot – Francia – +53.1 3 Lora Hristova – Bulgaria – +1:04.5 4 Vanessa Voigt – Germania – +1:17.4 5 Dorothea Wierer – Italia – +1:33.9 6 Camille Bened – Francia – +1:36.7 7 Lea Meier – Svizzera – +1:37.4 8 Janina Hettich-Walz – Germania – +2:03.3 9 Linn Gestblom – Svezia – +2:12.6 10 Franziska Preuss – Germania – +2:19.9 15.29 Simon (1) vince l’oro con 53?1 su Jeanmonnot (2) e 1’04?5 su Hristova (0). Quarta Voigt (0) a 1’17?4, quinta Wierer (1) a 1’33?9. Dorothea sarebbe stata argento col 100% al poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si accendono le gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Le atlete italiane Wierer e Vittozzi commettono errori sul campo durante la gara individuale femminile alle Olimpiadi.

LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Francia, sorpresa Hristova. Wierer paga un errore, affonda VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.20 Dunque oro per Julia Simon, argento a Lou Jeanmonnot, bronzo a sorpresa per la ... oasport.it

