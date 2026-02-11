LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | doppietta Francia sorpresa Hristova Wierer paga un errore affonda Vittozzi

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara femminile di biathlon alle Olimpiadi si conclude con una doppietta francese, mentre la sorpresa arriva dalla bulgara Hristova. Wierer commette un errore e perde terreno, Vittozzi invece fatica e resta indietro. La finale vede Julia Simon trionfare con un tempo di 41:15, lasciando le altre dietro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.32 La classifica finale: 1 Julia Simon – Francia – 41:15.6 2 Lou Jeanmonnot – Francia – +53.1 3 Lora Hristova – Bulgaria – +1:04.5 4 Vanessa Voigt – Germania – +1:17.4 5 Dorothea Wierer – Italia – +1:33.9 6 Camille Bened – Francia – +1:36.7 7 Lea Meier – Svizzera – +1:37.4 8 Janina Hettich-Walz – Germania – +2:03.3 9 Linn Gestblom – Svezia – +2:12.6 10 Franziska Preuss – Germania – +2:19.9 15.29 Simon (1) vince l’oro con 53?1 su Jeanmonnot (2) e 1’04?5 su Hristova (0). Quarta Voigt (0) a 1’17?4, quinta Wierer (1) a 1’33?9. Dorothea sarebbe stata argento col 100% al poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon individuale femminile olimpiadi in diretta doppietta francia sorpresa hristova wierer paga un errore affonda vittozzi

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Francia, sorpresa Hristova. Wierer paga un errore, affonda Vittozzi

Approfondimenti su Biathlon olimpiadi

LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio

Questa mattina si accendono le gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina.

LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sbagliano sia Wierer sia Vittozzi, gara in salita

Le atlete italiane Wierer e Vittozzi commettono errori sul campo durante la gara individuale femminile alle Olimpiadi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ITALIA SHOW nella staffetta femminile: 2° posto a ÖSTERSUND | HIGHLIGHTS

Video ITALIA SHOW nella staffetta femminile: 2° posto a ÖSTERSUND | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Biathlon olimpiadi

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sarà Italia-Francia? I pettorali di partenza; LIVE! Wierer e Vittozzi cercano la medaglia nell'Individuale femminile; Giorno 6 | Biathlon Individuale 15 km femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Olimpiadi: si parte alle 10 con la combinata nordica, alle 14.15 c'è il biathlon.

LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Francia, sorpresa Hristova. Wierer paga un errore, affonda VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.20 Dunque oro per Julia Simon, argento a Lou Jeanmonnot, bronzo a sorpresa per la ... oasport.it

live biathlon individuale femminileQuando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 ... oasport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.