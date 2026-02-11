Biasin attacca Conte | Fuori da tutto Darà responsabilità alla pioggia e agli arbitri

Fabrizio Biasin, giornalista noto per il suo lavoro sull’Inter, non ha risparmiato parole dure contro Antonio Conte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como. In un commento diretto, Biasin ha detto che il tecnico ex Juve e Chelsea è “fuori da tutto” e ha accusato indirettamente Conte di voler dare responsabilità alla pioggia e agli arbitri per il risultato. La polemica tra i due continua a far discutere i tifosi e gli addetti ai lavori.

Fabrizio Biasin, noto giornalista interista, ha usato parole dure nei confronti di Antonio Conte dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como. Gli azzurri escono ai calci di rigore e su "X" non è mancato un messaggio diretto al tecnico dei partenopei al termine della gara. Biasin punzecchia Conte: il post fa discutere. Nell'immediato post partita, Fabrizio Biasin ha scelto di utilizzare il suo seguitissimo account X per commentare l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Senza troppi giri di parole, il giornalista nerazzurro ha puntato la propria attenzione su Antonio Conte, accusandolo indirettamente di non assumersi mai realmente le responsabilità delle sconfitte.

