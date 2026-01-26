Biasin attacca Conte dopo Juventus-Napoli | Parla di tutto tranne che della sua gestione

Dopo il match tra Juventus e Napoli, il dibattito si sposta sulle dichiarazioni di Antonio Conte. Tuttavia, alcuni commentatori rilevano come l'allenatore si concentri su temi diversi dalla propria gestione tecnica. Questa situazione alimenta discussioni nel mondo del calcio, evidenziando come le parole di Conte siano al centro di analisi e critiche. Un episodio che aggiunge ulteriori elementi di riflessione sulla comunicazione nel calcio contemporaneo.

Il post partita di Juventus-Napoli continua a far rumore, ma questa volta il campo lascia spazio al confronto mediatico. A intervenire è Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, che sul proprio account X commenta in maniera critica le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sfida dello Stadium. Secondo Biasin, l'analisi del tecnico azzurro si concentra su una lunga serie di attenuanti: «Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio».

