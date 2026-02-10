Fabrizio Biasin torna a criticare Antonio Conte. Questa volta, l’attacco riguarda le sue posizioni sugli arbitri e la gestione della rosa. Biasin accusa l’ex allenatore di essere incoerente su questi temi e non risparmia dure parole. La polemica si infiamma, mentre Conte non commenta ancora le affermazioni.

"> Antonio Conte finisce nel mirino di Fabrizio Biasin. Il giornalista, intervenuto durante una trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani, ha criticato apertamente l’allenatore del Napoli sia per la gestione della rosa sia per le recenti prese di posizione sugli episodi arbitrali, sottolineando diverse contraddizioni nel suo modo di comunicare. Come riportato da Ultimissime Calcio Napoli, Biasin ha parlato senza mezzi termini di una “incoerenza evidente” da parte di Conte: «Penso che sia abbastanza evidente a tutti quelli che hanno un minimo di onestà intellettuale rendersi conto che Antonio Conte è parecchio incoerente rispetto a un certo tipo di dichiarazioni». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Biasin attacca Conte: «Incoerenza su arbitri e gestione della rosa»

Approfondimenti su Biasin Conte

Dopo il match tra Juventus e Napoli, il dibattito si sposta sulle dichiarazioni di Antonio Conte.

In seguito alla recentissima sconfitta del Napoli contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato la partita senza affrontare direttamente la sua gestione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Biasin Conte

Argomenti discussi: Biasin attacca Conte, il post del giornalista interista scatena le reazioni dei napoletani.

Biasin attacca: Conte è incoerente, ha cambiato le sue parole sugli arbitriFabrizio Biasin, giornalista, è stato ospite di Giuseppe Cruciani e ha attaccato Antonio Conte in merito alle sue dichiarazioni. areanapoli.it

Biasin attacca Conte, il post del giornalista interista scatena le reazioni dei napoletaniIl giorno dopo Genoa-Napoli si parla ancora del calcio di rigore concesso ai partenopei al 95' e trasformato da Hojlund. Risultato finale 2-3 per i partenopei che consente ai campioni d'Italia di rest ... msn.com

L'interista Fabrizio Biasin attacca Antonio Conte - facebook.com facebook