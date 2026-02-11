È morta Bianca Maria Piccinino la prima donna a condurre il Telegiornale La figlia | Ne diamo l’annuncio sette mesi dopo per volontà di mamma

È scomparsa a Roma, a 101 anni, Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre il telegiornale. La notizia era stata tenuta segreta per sette mesi, su sua richiesta. La figlia ha annunciato la sua morte, spiegando che la giornalista aveva scelto di non rendere pubblica la notizia subito.

Bianca Maria Piccinino è morta il 20 luglio 2025 a Roma all’età di 101 anni. La notizia era rimasta riservata per volontà della giornalista stessa. A spiegare il silenzio è ora la figlia, Paola Ricci, interpellata dall’Adnkronos: “Il silenzio è stato voluto da lei: per sua decisione non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti. Immagino che poi sia comunque trapelata e ormai, a oltre sei mesi dall’accaduto, riesco a parlarne, anche se con tanta fatica. La mamma, una volta uscita dalle scene, non ha più voluto ‘fare notizia’, nemmeno quando ha compiuto 100 anni, nel 2024, e molti volevano intervistarla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

