Best of Belron 2026 Carglass incorona il nuovo miglior tecnico italiano

Al Museo Alfa Romeo di Arese si è svolta la finale del Best of Belron 2026, la gara che mette alla prova i tecnici italiani specializzati nella riparazione e sostituzione di cristalli. Dopo giorni di sfide, Carglass ha incoronato il suo miglior tecnico nazionale, che ora si prepara a rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni internazionali. La gara si è concentrata su riparazioni di parabrezza, vetri laterali e sulla ricalibrazione degli Adas, con i partecipanti che si sono sfidati con professionalità e precisione.

Le competizioni in Italia non mancano in questo periodo. Ma in questo caso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non c'entrano. Ci sono però i cristalli, intesi come quelli delle auto, a tenere banco al Museo Alfa Romeo di Arese. Qui si è tenuta la 13esima edizione del Best of Belron, la gara ufficiale con cadenza biennale (indetta dallo stesso gruppo presente in Italia con il marchio Carglass) sulla riparazione e sulla sostituzione dei cristalli di ogni tipo di autoveicolo. Con questa competizione c'è stata così la possibilità di eleggere il miglior tecnico del nostro Paese, in una sfida tra gli otto dipendenti Carglass italiani più bravi, e ad avere la meglio al termine della lunga giornata di martedì 10 febbraio è stato Davide Mazzetti, 34 anni, da Casalecchio di Reno (Bologna).

