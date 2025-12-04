John Waters incorona Ari Aster | Eddington è il miglior film del 2025

Il regista di Pink Flamingos ha apprezzato particolarmente l'ultimo discusso film del regista di Hereditary e l'ha inserito al primo posto della sua Top 10 dell'anno. Avvicinandoci alla fine del 2025 iniziano a fioccare le classifiche dei migliori film dell'anno e anche un regista rinomato come John Waters non si è sottratto a questo gioco. Un po' a sorpresa, probabilmente, John Waters ha incoronato Ari Aster, uno dei registi più controversi degli ultimi anni. In particolare, proprio il suo ultimo film pare l'abbia conquistato. John Waters innamorato di Eddington di Ari Aster La Top 10 di John Waters spicca sempre per originalità e quest'anno il primo posto l'ha riservato a Eddington: "Un racconto sgradevole ma altamente divertente, estenuante quanto la politica odierna, con personaggi per cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

