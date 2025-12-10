Equitazione | Stefano Cesaretto è il nuovo selezionatore tecnico del salto ostacoli italiano

Da gennaio 2026, Stefano Cesaretto assumerà il ruolo di selezionatore tecnico della nazionale italiana di salto ostacoli, sostituendo Marco Porro. La Federazione Italiana Sport Equestri si prepara a questa importante transizione, puntando su una nuova guida per rafforzare il settore e competere ai massimi livelli internazionali.

Dopo il saluto a Marco Porro, delle scorse settimane, la Federazione Italiana Sport Equestri è pronta – dal 1° gennaio 2026 – ad accogliere il nuovo Selezionatore Tecnico federale della nazionale italiana di salto ostacoli: si tratta di Stefano Cesaretto. Il dirigente, nato a Brescia, assume questa carica per le stagioni 2026 e 2027, dopo un percorso fatto di risultati e lunga esperienza sia da cavaliere sia da tecnico. Di seguito il comunicato della FISE: "Cesaretto sarà al lavoro dal 1° gennaio del 2026 non solo, come anticipato, nella qualità di Selezionatore, ma anche collaborando attivamente con la Direzione sportiva della Federazione alla organizzazione e gestione dell'attività Senior del salto ostacoli, individuando, tra l'altro, gli appuntamenti ai quali gli azzurri prenderanno parte durante la stagione, autorizzando la partecipazione dei cavalieri e delle amazzoni italiane alle manifestazioni internazionali in Italia e all'estero o presenziando a stage, gare o ritiri ritenuti di interesse federale".