Fondi ad Hamas sequestrato un milione durante le perquisizioni C’è anche Bergamo

Durante un’operazione di perquisizione, le autorità hanno sequestrato un milione di euro e trovato dispositivi elettronici nascosti in intercapedini, tra cui a Bergamo e Verdello. L’indagine riguarda presunti collegamenti con Hamas, con attività investigative in corso. Le ricerche mirano a fare luce su eventuali reti e finanziamenti illeciti, nella massima attenzione alle procedure e alla trasparenza.

IL BLITZ. Perquisizioni anche a Bergamo in centro e a Verdello. Trovati pc e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini.

