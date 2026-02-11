Benevento tra politica e cronaca | Mastella chiede unità per il 2027 blitz della polizia contro lo spaccio

Benevento vive giorni movimentati. Mastella chiede unità politica in vista delle elezioni del 2027, mentre la polizia ha effettuato un blitz contro lo spaccio di droga. La provincia si fa notare per le tensioni tra politica e cronaca, tra richieste di stabilità e operazioni di sicurezza in corso.

Benevento e il Sannio sono al centro di un intenso fermento politico ed economico. Tra richieste di unità in vista delle prossime elezioni regionali, arresti per spaccio, accordi per la formazione e l'attesa per l'apertura di un nuovo McDonald's, la provincia campana si presenta come un territorio in movimento, con sfide e opportunità che delineano il suo futuro. Questo quadro emerge dalle notizie di oggi, 11 febbraio 2026, che tracciano un affresco variegato della vita nel Sannio. Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, ha lanciato un appello accorato al segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca.

Approfondimenti su Benevento Polizia

A Fiuggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento con unità cinofile fuori dalle scuole, rafforzando la lotta allo spaccio e al consumo di droghe tra i giovani.

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni a San Martino Valle Caudina.

Ultime notizie su Benevento Polizia

Benevento, c’è un progetto anche per Cretarossa e la zona alta: 400mila euro per ricucire la città tra verde, sicurezza e inclusioneNon solo manutenzione, ma una vera operazione di rigenerazione urbana. Il Comune di Benevento investe sul Parco Cretarossa e sulle aree attigue puntando a trasformare uno spazio frammentato in un sist ... ntr24.tv

Benevento dedica una piazza a Bettino Craxi: cerimonia ufficiale con Mastella e Bobo CraxiIl sindaco inaugura lo spazio pubblico intitolato allo statista socialista: Fu un fuoriclasse della politica. Presente il figlio Bobo: Necessario recuperare la tradizione socialista per costruire l ... agro24.it

