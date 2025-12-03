Qualità della vita | Arezzo scende al 44° posto Il PD | Un campanello d’allarme che la città non può permettersi di ignorare

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Qualità della vita: Arezzo scende al 44° posto. I l PD: “Un campanello d’allarme che la città non può permettersi di ignorare”. «È stata pubblicata la 36ª edizione della ricerca annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, e il dato è purtroppo chiaro: Arezzo arretra al 44° posto. Un risultato che non può essere liquidato come un semplice numero, perché rappresenta il segnale evidente di un declino che da tempo denunciamo e che oggi si manifesta in modo inequivocabile. «Occorre inoltre considerare che il dato riguarda l’intera provincia, dove il Comune di Arezzo costituisce circa un terzo del contesto demografico ed economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

