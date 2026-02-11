Belen e la sospetta assenza di Alessia Marcuzzi a CTCF | c’entra De Martino

Belen non ha mai nascosto di voler evitare Alessia Marcuzzi nei programmi televisivi. Questa volta, la presenza di Alessia a CTCF sembra essere un punto di tensione, e molti si chiedono se dietro ci sia anche qualcosa legato a De Martino. La questione resta aperta, mentre i fan seguono con attenzione ogni dettaglio.

Il 1° febbraio Belen è stata ospite a Che tempo che fa per un’intervista da Fazio per promuovere Onlyfun. Allo stesso programma partecipa ormai come ospite fissa Alessia Marcuzzi che però, proprio in quella puntata non è intervenuta, dove ormai è sempre attesa. In merito a ciò nessuna spiegazione ma, secondo rivelazioni di Chi, sembrerebbe che dietro alla sua assenza ci sarebbe una richiesta da parte della showgirl argentina dato i precedenti. Infatti Marcuzzi e Rodriguez hanno condiviso un uomo, Stefano De Martino. Ormai è risaputo che Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ebbero una storia extra coniugale quando lui stava ancora con Belen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La guerra tra Belen e Alessia Marcuzzi continua a sorprendere.

Da settimane circolano voci di tensioni tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Belén non perdona, Alessia Marcuzzi ‘sparisce’: l’incontro saltato da Fazio e i sospetti su De MartinoStando ad alcune indiscrezioni la conduttrice non si sarebbe presentata come di consueto al ‘Tavolo’ di Che Tempo Che Fa per evitare tensioni: il retroscena ... libero.it

Come mai domenica primo febbraio al tavolo di #CheTempoCheFa c'era #BelenRodriguez ma non c'era #AlessiaMarcuzzi Tra Belen e Alessia non c'è simpatia e questa situazione durerebbe da parecchio. Da quando è uscita la notizia che #StefanoDeMarti - facebook.com facebook