Belen e la sospetta assenza di Alessia Marcuzzi a CTCF | c’entra De Martino
Belen non ha mai nascosto di voler evitare Alessia Marcuzzi nei programmi televisivi. Questa volta, la presenza di Alessia a CTCF sembra essere un punto di tensione, e molti si chiedono se dietro ci sia anche qualcosa legato a De Martino. La questione resta aperta, mentre i fan seguono con attenzione ogni dettaglio.
Il 1° febbraio Belen è stata ospite a Che tempo che fa per un’intervista da Fazio per promuovere Onlyfun. Allo stesso programma partecipa ormai come ospite fissa Alessia Marcuzzi che però, proprio in quella puntata non è intervenuta, dove ormai è sempre attesa. In merito a ciò nessuna spiegazione ma, secondo rivelazioni di Chi, sembrerebbe che dietro alla sua assenza ci sarebbe una richiesta da parte della showgirl argentina dato i precedenti. Infatti Marcuzzi e Rodriguez hanno condiviso un uomo, Stefano De Martino. Ormai è risaputo che Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ebbero una storia extra coniugale quando lui stava ancora con Belen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
