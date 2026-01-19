Baskérs che beffa al PalaGiorgini | Pesaro passa tra rimpianti e polemiche

Baskérs perde in casa contro Pesaro, con il risultato di 59-64. La partita, disputata al PalaGiorgini, ha suscitato rimpianti e polemiche tra tifosi e analisti, poiché molti considerano la sconfitta ingiusta. Nonostante una prestazione combattiva, i padroni di casa non sono riusciti a prevalere, lasciando spazio a discussioni sullo svolgimento dell’incontro e sull’arbitraggio.

Una sconfitta amara, probabilmente la più ingiusta e fastidiosa della stagione. Alla vigilia del match contro Pesaro era difficile immaginare un epilogo simile, ma il campo ha raccontato una storia diversa: al PalaGiorgini finisce 59-64, con i marchigiani capaci di espugnare Artusi anche nella.

Dopo la delusione di Canosa, i Baskers sono determinati a reagire e tornare alla vittoria. La sfida contro Valdiceppo al PalaGiorgini rappresenta un'occasione cruciale per rilanciare le proprie ambizioni e chiudere il girone di andata con il morale alto. Concentrati e motivati, i biancoblu si preparano a mettere in campo tutta la grinta necessaria per conquistare due punti fondamentali.

