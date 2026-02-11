Beautiful streaming replica puntata 11 febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa sera torna in onda “Beautiful” con una nuova puntata. Deacon e Sheila si sono sposati al ristorante, lasciando i fan senza parole. La soap americana continua a raccogliere consensi e a sorprendere con colpi di scena.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon e Sheila si sposano al ristorante. Hope decide di esserci. Finn arriva all'improvviso, Sheila lo accoglie tra le braccia senza sapere cosa sta per accadere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

