Rinnovo Kostic Juve | cosa accadrà a fine stagione Filtra questa sensazione sul futuro dell’esterno serbo tutti i dettagli

Rinnovo Kostic Juve: cosa potrebbe accadere a fine stagione. Lo scenario per il futuro dell’esterno serbo, tutti i dettagli. Mentre la squadra è concentrata sul campo per chiudere al meglio il 2025 nella trasferta di Pisa, negli uffici della Continassa si pianifica il futuro a medio termine. E le notizie che filtrano non sono rassicuranti per uno dei big dello spogliatoio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il matrimonio tra la Juventus e Filip Kostic è giunto a un bivio che, con ogni probabilità, porterà alla separazione definitiva al termine della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Kostic Juve: cosa accadrà a fine stagione. Filtra questa sensazione sul futuro dell’esterno serbo, tutti i dettagli Leggi anche: Yildiz Juve, cosa trapela sul rinnovo. Tuttosport: dalla Continassa fanno filtrare questa sensazione sul futuro del turco Leggi anche: Mercato Juve: la decisione della Fiorentina su Dodò, c’è questa sensazione sul futuro dell’esterno brasiliano. Novità importanti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi è Andrej Kostic, l'attaccante che piace al Milan con lo stesso agente di Vlahovic; Allarme Yildiz, il rinnovo con la Juventus è in stallo! Cosa frena l'accordo tra le parti; Rinnovo Yildiz, Calciomercato Juventus: l’obiettivo numero uno; Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera. Kostic oggi, Vlahovic domani: la strategia del Milan per essere in pole sul 9 della Juve - La società rossonera starebbe chiudendo con il Partizan per Kostic, centravanti della scuderia di Ristic, l'agente di Vlahovic ... it.blastingnews.com

Juventus, Oreggia: 'Kelly, Cambiaso, Locatelli e Kostic ma cosa si può pretendere?' - Mercoledì 10 dicembre gli spalti dell’Allianz saranno gremiti, ma il sostegno sarà accompagnato da aspettative molto alte. it.blastingnews.com

Juventus, Kostic ultima 'spallettata': il tecnico lo voleva a Napoli, si lavora per il rinnovo - Il pomeriggio del Franchi regala ben poche note liete alla Juventus, che contro la Fiorentina ultima in classifica non va oltre l'1- tuttomercatoweb.com

