Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesa
La Giornata di Raccolta del Farmaco torna anche quest’anno, con la 26esima edizione. È stata presentata mercoledì nella Sala Rossa della Provincia di Verona, con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà. La raccolta si svolgerà dal 10 al 16 febbraio in 161 farmacie della provincia.
È stata presentata mercoledì, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, la XXVIa edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco a cura della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, che si svolgerà in 161 farmacie di tutta la provincia dal 10 al 16 febbraio.
"Farmaco Solidale": ad Acireale nasce una rete contro la povertà sanitaria
La Diocesi di Acireale ha lanciato “Farmaco Solidale”, un progetto che nasce per contrastare la povertà sanitaria nella zona.
Giornata di raccolta del farmaco, a Ferrara fabbisogno di 11mila confezioni: ecco cosa serve
Da martedì scorso e fino a lunedì prossimo, a Ferrara si svolge la 26esima Giornata di Raccolta del Farmaco.
