Araujo Juve dalla Spagna assicurano | vuole lasciare il Barcellona per rinascere in un nuovo ambiente! Cosa filtra sull’ex obiettivo per la difesa

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Araujo Juve, indiscrezioni dalla Spagna: l’uruguaiano è in crisi e vuole l’addio per rinascere, bianconeri e Milan possono fiutare l’affare per gennaio. Il  calciomercato  di gennaio potrebbe regalare un’opportunità di livello internazionale per la difesa della  Juventus. Il nome che torna prepotentemente in orbita bianconera è quello di  Ronald Araujo, il centrale classe 1999 del  Barcellona  e della nazionale uruguaiana. Già accostato alla  Vecchia Signora  nelle scorse sessioni, il giocatore sembra essere arrivato a un punto di non ritorno con il club catalano, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano impossibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

