Araujo Juve, indiscrezioni dalla Spagna: l’uruguaiano è in crisi e vuole l’addio per rinascere, bianconeri e Milan possono fiutare l’affare per gennaio. Il calciomercato di gennaio potrebbe regalare un’opportunità di livello internazionale per la difesa della Juventus. Il nome che torna prepotentemente in orbita bianconera è quello di Ronald Araujo, il centrale classe 1999 del Barcellona e della nazionale uruguaiana. Già accostato alla Vecchia Signora nelle scorse sessioni, il giocatore sembra essere arrivato a un punto di non ritorno con il club catalano, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano impossibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Araujo Juve, dalla Spagna assicurano: vuole lasciare il Barcellona per rinascere in un nuovo ambiente! Cosa filtra sull’ex obiettivo per la difesa