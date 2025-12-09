Araujo Juve dalla Spagna assicurano | vuole lasciare il Barcellona per rinascere in un nuovo ambiente! Cosa filtra sull’ex obiettivo per la difesa
Araujo Juve, indiscrezioni dalla Spagna: l’uruguaiano è in crisi e vuole l’addio per rinascere, bianconeri e Milan possono fiutare l’affare per gennaio. Il calciomercato di gennaio potrebbe regalare un’opportunità di livello internazionale per la difesa della Juventus. Il nome che torna prepotentemente in orbita bianconera è quello di Ronald Araujo, il centrale classe 1999 del Barcellona e della nazionale uruguaiana. Già accostato alla Vecchia Signora nelle scorse sessioni, il giocatore sembra essere arrivato a un punto di non ritorno con il club catalano, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano impossibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
