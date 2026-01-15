Udinese Bayo torna dalla Coppa d’Africa | ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra

Bayo torna dall’esperienza con la Coppa d’Africa e potrebbe essere a disposizione per la partita contro l’Inter. La sua convocazione e il ruolo in attacco sono ancora da confermare, mentre l’Udinese si prepara alla sfida di sabato. La società e l’allenatore Runjaic valutano le opzioni disponibili per comporre il reparto offensivo, in vista di una partita importante contro i campioni d’inverno.

sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic Verso la sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’Udinese deve sciogliere i dubbi legati al reparto avanzato. Come riportato dal Messaggero Veneto, il tecnico Kosta Runjaic ha dovuto fare i conti con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra Leggi anche: Infortunio Hakimi, arriva la diagnosi per l’ex Inter: cosa filtra sulla Coppa d’Africa Leggi anche: Zhegrova Juve, il kosovaro scalda i motori: domani contro l’Udinese potrebbe toccare a lui dal primo minuto! Cosa filtra dalla Continassa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sull’Udinese il vento d’Africa: Runjaic aspetta Bayo di rientro dalla nazionale, deve valutarlo per l’Inter; Egitto-Costa d'Avorio 3-2, Ndicka torna a Roma. Gasperini può schierarlo contro il Torino; Mancini ed Hermoso out: Roma emergenza difesa; Bayo avanti in Coppa d’Africa: tris della Costa d’Avorio al Burkina Faso. Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic - Cosa filtra sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic Verso la sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’Udine ... calcionews24.com

Udinese, Runjaic ritrova Bayo: l'ivoriano torna a disposizione dopo la Coppa d'Africa - Novità in casa bianconera in vista della gara contro l'Inter, in programma sabato pomeriggio al "Friuli". msn.com

Calcio: Udinese, con il Pisa Atta torna a pieno regime - Nella prima giornata di ritorno, sabato pomeriggio in casa contro il Pisa, Kosta Runjaic ritrova Atta a centrocampo, pienamente recuperato dall'infortunio e dopo lo scampolo di ripresa disputato a Tor ... ansa.it

#Udinese, #Runjaic ritrova #Bayo: l'ivoriano torna a disposizione dopo la Coppa d'Africa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.