Basket sconfitta casalinga per Trieste contro Gran Canaria in Champions League

La Pallacanestro Trieste subisce una pesante sconfitta in casa contro il Gran Canaria. I padroni di casa non sono riusciti a tenere il passo e hanno perso 70-94 nella quarta giornata del girone L di Champions League. La squadra italiana ha faticato in difesa e in attacco, lasciando spazio agli avversari che hanno dominato fin dall'inizio. Ora il morale si abbassa, e bisogna subito rimettersi in carreggiata per le prossime partite.

La Pallacanestro Trieste non riesce a rispettare il fattore campo in Basketball Champions League venendo sconfitta dagli spagnoli del Gran Canaria per 70-94 nella quarta giornata del girone L per la seconda fase. Dopo un primo quarto equilibrato gli ospiti hanno preso il largo nel secondo parziale ritoccando costantemente il massimo vantaggio, con i giuliani che non riescono più ad impensierire gli avversari ed incassano la terza battuta d'arresto con un solo successo all'attivo. 16 punti equamente divisi tra Juan Toscano-Anderson e Markel Brown tra le fila di Trieste, con 13 punti di Mady Sissoko – 17 punti di Pierre Pelos e 15 di Eric Vila per gli uomini di coach Jaka Lakovic.

