basket dinamo sassari sconfitta dal peristeri in fiba europe cup

La Dinamo Sassari affronta un momento difficile nella FIBA Europe Cup, incappando nella seconda sconfitta consecutiva. La squadra di coach Mrsic lotta per ritrovare il ritmo, ma deve fare i conti con un avversario determinato. La sfida in Grecia contro il Peristeri si conclude con un risultato pesante, evidenziando le sfide che i biancoblù devono affrontare per risalire la china.

Continua le difficoltà per la Dinamo Sassari nella seconda fase della Europe Cup. La squadra di coach Mrsic ha subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo malamente in Grecia in casa del Peristeri per 98-84. La strada verso il passaggio del turno si fa sempre più in salita ed ora la Dinamo praticamente non potrà quasi più sbagliare nelle prossime quattro partite per regalarsi una possibilità. A Sassari non sono bastati i 19 punti di Nate Johnson ed anche una buona prova di Luca Vincini, che ha sfiorato la doppia doppia con 14 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra hanno chiuso anche Jacob Pullen (12) e Nicholas McGlynn (12). 🔗 Leggi su Oasport.it

