divisione regionale 3 exploit despar che sbanca galliera

Una partita combattuta fino all'ultimo secondo tra Galliera e Despar. I granata di coach Aurelio d'Angelo riescono a portare a casa una vittoria difficile, battendo 73-72 la seconda in classifica. La gara è stata intensa, con un finale emozionante e un successo che premia l'impegno dei giocatori della Despar, che hanno saputo resistere agli attacchi avversari e conquistare due punti importanti in classifica.

È una grande partita quella disputata dai granata di coach Aurelio d’Angelo in Divisione regionale 3: la Despar espugna il campo della seconda in classifica e porta a casa una vittoria sofferta ma meritatissima, chiudendo il match sul punteggio di 72-73 al termine di una vera e propria battaglia durata quaranta minuti. Fin dalla palla a due la gara si dimostra intensa ed equilibrata, e vede entrambe le squadre pronte a lottare su ogni possesso. Galliera prova più volte a prendere il controllo dei giochi, piazzando diversi break, ma la risposta dei granata non si fa mai attendere: ogni tentativo di fuga è prontamente ricucito grazie a carattere, concentrazione e grande spirito di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Despar 4 Torri continua a vincere in modo convincente.

