Basket vittoria in campionato dopo quella in Coppa Matelica concede il bis contro l’Alpo Villafranca Adesso è in vetta alla classifica di serie A2
Il Basket Matelica ottiene una seconda vittoria consecutiva in campionato, confermando il buon momento dopo il successo in Coppa. Con un risultato di 68-58 contro l’Alpo Villafranca, la squadra si posiziona ora in vetta alla classifica di Serie A2. La prestazione collettiva e l’efficacia in campo hanno permesso ai biancoblu di consolidare il proprio ruolo nel torneo, mantenendo alta la concentrazione per le prossime sfide.
Halley Thunder 68 Alpo Villafranca 58 HALLEY THUNDER: Trzeciak 4, Cabrini 8, Bacchini 9, Chiovato 9, Battellini, Gramaccioni 11, Zamparini 2, Lo Russo, Bonvecchio, Lizzi, Offor 9, Pilakouta 16. All. Matassini. ECODENT ALPO VILLAFRANCA: Rosignoli 6, Grisi, Peresson 9, Parmesani, Furlani, Reschiglian, Mancini, Rainis 13, Soglia 19, Gregori 8. All. Soave. Arbitri: Marcelli e Rosato di Roma. Parziali: 20-12, 42-28 (22-16), 58-41 (16-13), 68-58 (10-17). Al debutto nella nuova "Palestra della Libertà" le ragazze di coach Matassini battono l’Alpo, prima in classifica, e la raggiungono in vetta al girone (a quota 22 punti) nella prima giornata di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket A2 femminile - Il match alle 18. L’E-Work contro la corazzata Alpo Villafranca
Leggi anche: Basket - Serie "DR2» maschile. Marex Altopascio concede il bis
Basket F A2 / Matelica ritrova Villafranca in campionato dopo la vittoria di coppa; Iniziare il 2026 con una vittoria; Dal -13 alla prima vittoria del 2026: Derthona travolgente al PalaDesio; Riparte il campionato di serie C di basket maschile dopo la pausa di fine anno, per la terza giornata di ritorno giocano in trasferta Calasetta e Carbonia.
Basket, vittoria in campionato dopo quella in Coppa. Matelica concede il bis contro l’Alpo Villafranca. Adesso è in vetta alla classifica di serie A2 - Halley Thunder 68 Alpo Villafranca 58 HALLEY THUNDER : Trzeciak 4, Cabrini 8, Bacchini 9, Chiovato 9, Battellini, Gramaccioni 11, ... msn.com
La finalissima è vinta dall’Asd Basket Village di Camilla Codini. Vittoria per 21 a 10 sul Csi Sasso Marconi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.