Una sparatoria nel Parco delle Groane ha provocato la morte di un giovane di 24 anni. L’incidente si è verificato a Misinto, in un’area nota come uno dei principali punti di ritrovo per attività illecite in Lombardia. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre la comunità si interroga sulle misure di sicurezza e prevenzione nella zona.

Misinto, 25 gennaio 2026 – Tragedia in un’area considerata fra i principali “boschi della droga” in Lombardia. Un giovane di 24 anni è stato trovato in gravissime condizioni nella serata di ieri, domenica 25 gennaio, all’interno dei boschi che compongono il Parco delle Groane, nella zona di via Sant’Andrea, area tristemente nota per episodi legati allo spaccio di droga. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un atto di violenza, non si esclude una sparatoria. Il giovane è morto poco prima del suo arrivo in ospedale a Saronno, dove lo si stava trasportando d’urgenza. La richiesta. L’allarme è scattato poco prima delle 22, quando un 19enne, a sua volta ferito, h a chiesto aiuto indicando ai carabinieri la possibile presenza di un’altra persona all’interno del bosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sparatoria nel Parco delle Groane: muore un giovane di 24 anni

