Operaio di 25 anni muore nel Torinese | incastrato nel macchinario di un’azienda agricola

Un giovane operaio di 25 anni, residente a Monteu da Po nel Torinese, ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la lavorazione del fieno presso un’azienda agricola locale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità stanno conducendo le indagini per comprendere le cause dell’incidente.

Un operaio di 25 anni, residente a Monteu da Po nel Torinese, è rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno ed è morto. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella serata del 21 gennaio in un'azienda agricola di Brusasco, sempre in provincia di Torino: i colleghi hanno trovato il corpo privo di vita. In seguito alla tragedia, il personale del 118 di Azienda Zero – ente del servizio sanitario piemontese – è intervenuto per soccorrere la madre della vittima che è stata colta da un malore.

