Bimbo di 3 anni legato torturato e morto di fame in casa in Tirolo | genitori condannati all’ergastolo

Questa mattina la sentenza definitiva per i genitori del bimbo di 3 anni trovato morto a Kufstein. I giudici hanno condannato entrambi all’ergastolo, dopo aver accertato che il bambino era stato legato, torturato e tenuto in condizioni di fame per mesi. Quando è stato trovato senza vita, pesava solo 7 chili. La storia ha scioccato l’intera Austria e riaperto il dibattito sulla tutela dei minori.

Il bimbo pesava solo 7 kg quando è morto dopo essere stato legato, rinchiuso e torturato per mesi in casa sua a Kufstein. Il tribunale austriaco ha condannato i genitori 27enni che filmavano gli abusi incitandosi a vicenda perché convinti che fosse indemoniato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bambino Tirolo Bimbo di tre anni morto di fame in Tirolo, genitori condannati all’ergastolo. La madre: “Era indemionato” In Tirolo, i genitori di un bambino di tre anni sono stati condannati all’ergastolo. Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastolo La giustizia ha condannato all’ergastolo i genitori di un bambino di 3 anni trovato morto in una stanza buia, legato nudo e lasciato morire di fame. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bambino Tirolo Argomenti discussi: Bimbo di tre anni morto di fame in Tirolo, genitori condannati all’ergastolo. La madre: Era indemoniato; Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastolo; Usa, bimba di 10 anni tenuta in custodia dall’Ice in Texas rilasciata dopo un mese; Gaza, riaperto il valico di Rafah. Raid dell’Idf, fonti palestinesi: ucciso un bimbo di 3 anni. Bimbo di 3 anni legato, torturato e morto di fame in casa in Tirolo: genitori condannati all’ergastoloIl bimbo pesava solo 7 kg quando è morto dopo essere stato legato, rinchiuso e torturato per mesi in casa sua a Kufstein ... fanpage.it Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastoloI giudici del tribunale di Innsbruck, in Austria, hanno optato per il massimo della pena nei confronti di due 27enni, accusati di omicidio, tortura e sequestro di persona ... europa.today.it Vernole, bimbo salvato da soffocamento grazie all’intervento della maestra Tragedia sfiorata nei giorni scorsi all’istituto comprensivo Diaz di Vernole e Castri, dove un bimbo di tre anni ha rischiato di soffocare durante il pranzo. Grazie alla prontezza e alle c - facebook.com facebook #TG2000 - Attacchi russi a #Odessa, ucciso bimbo di 10 anni #9febbraio #Ucraina #Zelensky #Kiev #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.