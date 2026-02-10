Bimbo di 3 anni legato torturato e morto di fame in casa in Tirolo | genitori condannati all’ergastolo

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la sentenza definitiva per i genitori del bimbo di 3 anni trovato morto a Kufstein. I giudici hanno condannato entrambi all’ergastolo, dopo aver accertato che il bambino era stato legato, torturato e tenuto in condizioni di fame per mesi. Quando è stato trovato senza vita, pesava solo 7 chili. La storia ha scioccato l’intera Austria e riaperto il dibattito sulla tutela dei minori.

Il bimbo pesava solo 7 kg quando è morto dopo essere stato legato, rinchiuso e torturato per mesi in casa sua a Kufstein. Il tribunale austriaco ha condannato i genitori 27enni che filmavano gli abusi incitandosi a vicenda perché convinti che fosse indemoniato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Bambino Tirolo

Bimbo di tre anni morto di fame in Tirolo, genitori condannati all’ergastolo. La madre: “Era indemionato”

In Tirolo, i genitori di un bambino di tre anni sono stati condannati all’ergastolo.

Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastolo

La giustizia ha condannato all’ergastolo i genitori di un bambino di 3 anni trovato morto in una stanza buia, legato nudo e lasciato morire di fame.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bambino Tirolo

Argomenti discussi: Bimbo di tre anni morto di fame in Tirolo, genitori condannati all’ergastolo. La madre: Era indemoniato; Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastolo; Usa, bimba di 10 anni tenuta in custodia dall’Ice in Texas rilasciata dopo un mese; Gaza, riaperto il valico di Rafah. Raid dell’Idf, fonti palestinesi: ucciso un bimbo di 3 anni.

bimbo di 3 anniBimbo di 3 anni legato, torturato e morto di fame in casa in Tirolo: genitori condannati all’ergastoloIl bimbo pesava solo 7 kg quando è morto dopo essere stato legato, rinchiuso e torturato per mesi in casa sua a Kufstein ... fanpage.it

Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastoloI giudici del tribunale di Innsbruck, in Austria, hanno optato per il massimo della pena nei confronti di due 27enni, accusati di omicidio, tortura e sequestro di persona ... europa.today.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.