In Tirolo, i genitori di un bambino di tre anni sono stati condannati all’ergastolo. La Procura li accusa di averlo torturato, sequestrato e lasciato morire di fame. La madre ha detto che il piccolo era indemoniato. La sentenza chiude un caso drammatico che ha sconvolto tutta la comunità.

Omicidio, tortura e sequestro di persona sono i reati contestato ai genitori di un bambino di tre anni morto di fame. La coppia è stata condannata all’ergastolo dal Tribunale di Innsbruck. Al momento del decesso, il 19 maggio 2024 nei pressi di Kufstein in Tirolo, il piccolo pesava appena quattro chili. Il peso di un neonato appena nato o di pochissimi mesi. Secondo la pm, il bambino ha subito per mesi “ pene infernali “, rinchiuso in una stanza buia, legato, picchiato e quasi privato di cibo. Per l’accusa, i due 27enni a causa di una situazione economica molto precaria si erano rifugiati in un “ mondo mistico parallelo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di tre anni morto di fame in Tirolo, genitori condannati all’ergastolo. La madre: “Era indemionato”

