Bagnoli | tensione notturna con blocco dei tir Digos interviene per ristabilire la calma

La notte a Bagnoli è stata segnata da una forte tensione. Attivisti e residenti si sono scontrati con le forze dell’ordine mentre cercavano di bloccare un passaggio di tir. La Digos è intervenuta per disperdere la folla e riportare la calma. La situazione resta molto tesa e nessuno sembra disposto a mollare.

Alta Tensione a Bagnoli: Emergenza Polveri Sottile e Mobilitazione degli Attivisti. Continua a montare la tensione a Bagnoli dopo la pubblicazione dei dati ufficiali dell'Arpac. Nonostante l'istituzione di un "tavolo di osservazione" da parte del Prefetto, la situazione nella zona è esplosiva. Durante la notte, tra tentativi di sgombero e pioggia, gli attivisti impegnati nella protesta hanno bloccato il transito di mezzi pesanti, evidenziando un'emergenza ambientale in serio aumento: i recenti dati Arpac evidenziano picchi di polveri sottili che superano di quattro volte i limiti consentiti.

