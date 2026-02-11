Bagnoli nuovi blocchi dei tir dell' America' s Cup nella notte | tensione con la polizia | VIDEO

La notte scorsa e questa mattina, i manifestanti hanno bloccato di nuovo i tir lungo via Bagnoli. Sono proteste che tornano a ripetersi contro i lavori per l'America's Cup, con tensioni che sono sfociate anche in interventi della polizia. La situazione resta calda, e i blocchi continuano a creare disagi nella zona.

Nella serata di ieri e stamane ci sono stati nuovi blocchi dei tir su via Bagnoli. Si tratta dell'ultima manifestazione in ordine di tempo dei comitati di Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup. Nonostante la pioggia e un tentativo di sgombero da parte della Digos, sono stati registrati due.

