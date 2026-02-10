Bagnoli sprofonda nuova voragine accanto ai tir dell' America' s Cup | VIDEO

Una nuova voragine si è aperta a pochi passi dal cantiere dell'America’s Cup a Bagnoli. La strada si è improvvisamente ristretta e la buca si è ingrandita in poche ore, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità. Nessuno si è fatta male finora, ma i vigili hanno già messo in sicurezza l’area per evitare incidenti. La zona resta sotto osservazione mentre si cerca di capire cosa abbia causato il crollo.

Si è aperta una nuova voragine in piazza Bagnoli, a poche centinaia di metri dal cantiere dell’America’s Cup. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. I camion diretti al cantiere – già al centro delle proteste per l’inquinamento causato e per le difficoltà create alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Bagnoli America’s Cup VIDEO/ Bagnoli, voragine in strada: stop ai tir del cantiere America’s Cup Questa mattina, una grande voragine si è aperta in via Nuova Bagnoli, proprio al centro della carreggiata. Napoli, si apre voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup Questa mattina una voragine si è aperta in via Bagnoli, nel cuore di Napoli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bagnoli America’s Cup Argomenti discussi: Metro Linea 1, il Comune di Napoli mette all'asta unità di trazione non più utilizzabili: il prezzo base; Un Posto al Sole anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente; Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga: un arresto per tentato omicidio. Bagnoli sprofonda, nuova voragine accanto ai tir dell'America's Cup | VIDEOIl crollo in piazza Bagnoli, a poche centinaia di metri dal cantiere: interviene la polizia municipale. Traffico rallentato ma camion per ora ancora in transito. Nei giorni scorsi ci sono stati divers ... napolitoday.it A via Bagnoli la strada sprofonda di nuovo ed esce acqua vicino al cantiere America’s CupNuovo sprofondamento a Bagnoli: esce acqua dal sottosuolo. Sul posto la Polizia Locale sul posto. fanpage.it Bagnoli le strade non si stanno deteriorando. Le strade stanno cedendo. Si aprono, sprofondano, collassano. Voragini vere, non buche. Scene che ricordano territori abbandonati, non un quartiere di una grande città europea che si prepara a ospitare un event - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.