Bagnoli sprofonda nuova voragine accanto ai tir dell' America' s Cup | VIDEO

Da napolitoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova voragine si è aperta a pochi passi dal cantiere dell'America’s Cup a Bagnoli. La strada si è improvvisamente ristretta e la buca si è ingrandita in poche ore, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità. Nessuno si è fatta male finora, ma i vigili hanno già messo in sicurezza l’area per evitare incidenti. La zona resta sotto osservazione mentre si cerca di capire cosa abbia causato il crollo.

Si è aperta una nuova voragine in piazza Bagnoli, a poche centinaia di metri dal cantiere dell’America’s Cup. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. I camion diretti al cantiere – già al centro delle proteste per l’inquinamento causato e per le difficoltà create alla.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bagnoli America’s Cup

VIDEO/ Bagnoli, voragine in strada: stop ai tir del cantiere America’s Cup

Questa mattina, una grande voragine si è aperta in via Nuova Bagnoli, proprio al centro della carreggiata.

Napoli, si apre voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup

Questa mattina una voragine si è aperta in via Bagnoli, nel cuore di Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bagnoli America’s Cup

Argomenti discussi: Metro Linea 1, il Comune di Napoli mette all'asta unità di trazione non più utilizzabili: il prezzo base; Un Posto al Sole anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente; Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga: un arresto per tentato omicidio.

Bagnoli sprofonda, nuova voragine accanto ai tir dell'America's Cup | VIDEOIl crollo in piazza Bagnoli, a poche centinaia di metri dal cantiere: interviene la polizia municipale. Traffico rallentato ma camion per ora ancora in transito. Nei giorni scorsi ci sono stati divers ... napolitoday.it

bagnoli sprofonda nuova voragineA via Bagnoli la strada sprofonda di nuovo ed esce acqua vicino al cantiere America’s CupNuovo sprofondamento a Bagnoli: esce acqua dal sottosuolo. Sul posto la Polizia Locale sul posto. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.