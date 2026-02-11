Bacio più originale | un concorso fotografico e romantico al museo della lettera d’amore

Il museo della lettera d’amore ha lanciato un concorso fotografico aperto a tutti, italiani e stranieri. L’obiettivo è trovare il bacio più originale e romantico. Le immagini devono raccontare un gesto d’amore unico nel suo genere. La partecipazione è aperta a chi vuole condividere un momento speciale e mettere in mostra la propria creatività. La scadenza è vicina e le foto saranno giudicate da una giuria che sceglierà le migliori.

Il museo della lettera d'amore ha promosso un'iniziativa a livello nazionale e internazionale. Un concorso fotografico romantico sul tema "Il bacio d'amore più originale". Il concorso, che è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, è realizzato con il patrocinio di regione Abruzzo, comune di Torrevecchia Teatina, associazione Abruzziamoci, associazione nazionale Carabinieri sezione Torrevecchia Teatina, pro loco Lettera d'amore e Camera bianca.

