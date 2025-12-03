Apertura straordinaria del museo della lettera d’amore di Torrevecchia Teatina domenica 7 dicembre

Nell'ambito del piano di valorizzazione 2025 del Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, organizza l'apertura straordinaria del museo della lettera d’amore di Torrevecchia Teatina per il giorno di domenica 7 dicembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

