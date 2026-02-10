Shakespeare in love con l' Orchestra poetica italiana al museo della lettera d' amore

Sabato 14 febbraio, al Museo della Lettera d'Amore di Torrevecchia Teatina, l'Orchestra Poetica Italiana porta in scena “Shakespeare in love”. L’evento, pensato per la festa degli innamorati, inizia alle 16 e propone una performance a più voci, con testi tratti dalle opere di William Shakespeare. Un modo semplice e diretto per celebrare San Valentino tra musica e poesia.

Beniamino Cardines, regista e scrittore: "OpiOrchestra Poetica Italiana è un progetto originale che, avvalendosi di un linguaggio espressivo innovativo e accattivante, vuole portare la voce della poesia, e della letteratura, nella vita di tutti i giorni, come forma d'arte dialogante. OPI, sperimenta con le sue voci, cercando di dare forza espressiva alle parole, tensione drammatica, sogno o realtà. Siamo un gruppo di innamorati della parola, delle parole e del linguaggio. Cerchiamo e immaginiamo insieme come leggere e interpretare un testo, una poesia. Opi è un progetto di prossimità, di letteratura sociale, promosso e prodotto da Bibliodrammatica aps.

