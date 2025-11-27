Baby Gang trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa in hotel | il trapper a processo immediato
La gip del Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio con rito immediato per Zaccaria Mouhib. Il 24enne era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Disarticolata dalla Polizia di Stato a Padova una “baby gang” composta da quattro ragazze minorenni, responsabili di aggressioni, minacce, rapine e furti nel centro cittadino e nella zona della Stazione ferroviaria. Il gruppo prendeva di mira soprattutto giovani - facebook.com Vai su Facebook
Maranza e baby gang a Milano non sono una serie TV, ma un problema reale. E non servono effetti speciali: purtroppo è tutto vero. La Lega risponde con la legge anti-maranza: più controlli, rispetto delle regole e tolleranza zero. Vai su X
Baby Gang a processo con rito immediato per porto d'arma - È stato rinviato a giudizio con il rito immediato il trapper Baby Gang, trovato lo scorso settembre con una pistola clandestina con matricola abrasa durante una perquisizione disposta dalla procura di ... Da ansa.it
Arrestato Baby Gang, trovato con una pistola con matricola abrasa - Secondo quanto riportato nella mattina di oggi, 11 settembre, dall'ANSA, Baby Gang è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola con ... Scrive rockol.it
Baby Gang arrestato a Milano: trovato con una pistola in hotel, indagine su traffico di armi - Il trapper Baby Gang, già al centro di diversi procedimenti giudiziari negli ultimi anni, è stato arrestato a Milano nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Lecco. Si legge su unionesarda.it