Referendum | Calenda ' video Pd e FdI indecenti ultimo stadio del bi-populismo'

Calenda attacca duramente i video pubblicati da Pd e FdI, definendoli “indecenti” e “infantili”. Secondo l’ex ministro, si tratta dell’ultimo passo del bi-populismo e dimostra come la politica stia scivolando su livelli sempre più bassi. La polemica si infiamma nel giorno in cui si discute di riforme e istituzioni.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Premesso che la separazione delle carriere dei magistrati è un istituto liberale e non fascista, premesso che fa parte degli ordinamenti giuridici di tantissime democrazie avanzate, trovo indecenti questi due video, sono infantili e rappresentano l'ultimo stadio del bi-populismo". Lo scrive sui social Carlo Calenda, rilanciando i video social di Pd e FdI sul referendum. "Da un lato, pensavo che ben difficilmente si potesse fare peggio che usare un propagandista di Putin come D'Orsi, per promuovere un referendum in nome della “libertà”. Il PD ci è riuscito e la differenza con i 5S è oramai indistinguibile; dall'altro la risposta di FDI è anche peggio finendo per sminuire totalmente il merito della riforma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il video pubblicato dal Pd sul referendum ha scatenato molte polemiche.

