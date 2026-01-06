Auto in piazza Catalano Lega risponde ad Ancarani | Diversi dal Pd che fa scelte politiche ideologiche senza ascoltare
In risposta alle recenti dichiarazioni di Ancarani, Catalano (Lega) sottolinea l’importanza di una politica basata sul confronto con la realtà. Secondo lui, diversamente dal Pd, che si orienta a scelte ideologiche, la buona politica deve ascoltare le esigenze della comunità e adattarsi ai mutamenti sociali, mantenendo i principi fondamentali. Un approccio che privilegia il dialogo e l’attenzione alle realtà locali.
“La buona politica sa confrontarsi con la realtà e, pur tenendo fermi principi basilari, sa anche modulare le proprie decisioni prestando attenzione ai cambiamenti sociali e alle esigenze della comunità amministrata. Questa la linea seguita dalla Lega e, pensiamo, dall’intero centrodestra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Catalano della Lega Forlì: Politica deve saper cambiare di fronte alla realtà, solo la sinistra paralizzata da ideologie.
