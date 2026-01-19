Uccise la fidanzata in Perù latitante arrestato a Roma

Un uomo, ricercato per l’omicidio della fidanzata in Perù, è stato arrestato a Roma. Su di lui pendeva un provvedimento di custodia cautelare emesso il 20 novembre dalla Corte Superiore di Giustizia del La Libertad. L’arresto rappresenta un passo importante nella vicenda giudiziaria, che aveva coinvolto le autorità peruviane e ora si svolge anche sul territorio italiano.

ROMA, 19 GEN – Arrestato dalla polizia un ventenne peruviano, latitante da tempo, ricercato in campo internazionale per l’omicidio della sua fidanzata. A fermarlo i poliziotti dalla Squadra Mobile di Roma su segnalazione e impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia che ha trasmesso la Red Notice Interpol diffusa sulla base del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria peruviana. Al termine di accertamenti e servizi di appostamento è stato individuato, insieme ad alcuni familiari, all’interno di un appartamento in zona Pietralata. Si trova ora nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello per la procedura estradizionale di consegna al Perù. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Uccide la fidanzata in Perù e si rende latitante a Roma, 20enne arrestato per omicidio dopo tre anni

Un giovane di 20 anni, ricercato per aver ucciso la sua fidanzata in Perù, è stato arrestato a Roma dopo tre anni di latitanza.

Roma, arrestato latitante: è indagato per l’omicidio della fidanzata minorenne

Una giovane di 20 anni, cittadino peruviano, latitante, è stata recentemente catturata dalla Squadra Mobile di Roma. L'uomo è indagato per il grave reato di omicidio della fidanzata minorenne.

