Roma arrestato latitante | è indagato per l’omicidio della fidanzata minorenne

Un ragazzo di 20 anni, cittadino peruviano, latitante, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Roma. Era da tempo ricercato in campo internazionale per l’omicidio della sua fidanzata. Il fermo è avvenuto il 16 gennaio scorso su segnalazione e impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ha trasmesso la Red Notice Interpol diffusa sulla base del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria peruviana. Sul ricercato pende un provvedimento di custodia cautelare, emesso il 20 novembre 2025 da parte della Corte Superiore di Giustizia di La Libertad, in Perù, per l’omicidio, commesso quando era minorenne, della sua fidanzata, il cui cadavere era stato ritrovato, in stato di decomposizione e privo di creste papillari, il 27 marzo 2022. 🔗 Leggi su Lapresse.it

